NPO zendt maandag tweemaal eerbetoon uit aan overleden Anneke Grönloh

De herhalingen van Tijd voor MAX en M maken plaats voor een uitzending van het afscheidsconcert van Grönloh. Dat wordt vanaf 10.10 uur uitgezonden.

In de middag, om 16.30 uur, moet een herhaling van De rijdende rechter wijken voor Voor alle fans van Anneke. In dit programma is een compilatie te zien van Grönlohs optredens door de jaren heen.

Grönloh is in haar woonplaats in Frankrijk op 76-jarige leeftijd overleden. Haar grootste hits waren Brandend Zand, Soerabaja en Paradiso. Wereldwijd verkocht ze dertig miljoen platen.