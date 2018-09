Vanavond op televisie: George Baker op zoek naar zijn roots | Kill Bill

Film: Kill Bill Vol. 1

22:25-0:10 uur op NPO 3

Dit cinematografische feest (recensie) volgt een simpel, rechtlijnig verhaal: na een mislukte moordaanslag wordt 'The Bride' (Uma Thurman) wakker uit een coma, met maar één gedachte: wraak. Ze zoekt stuk voor stuk de killers op om ze om zeep te helpen. Net als in een western of martialartsfilm dus.

Muziekprogramma: Beste zangers

20:30-21:30 uur op NPO 1

Volkszanger Tino Martin had na zijn mislukte Idols-avontuur niet durven dromen dat hij tien jaar later door andere Hollandse sterren zou worden bezongen en bejubeld in Beste Zangers (kijk hier de beste optredens terug). De verloren zoon van René Froger houdt het ook niet droog wanneer Lee Towers en Glen Faria zijn liedjes zingen.

Geschiedenisprogramma: Andere tijden

21:20-22:00 uur op NPO 2

Zanger George Baker werd geboren in de Hongerwinter van 1944 en heeft zijn vader nooit gekend. Deze Peppiono Carusi was een Italiaanse soldaat die door de Duitsers in Nederland aan het werk was gezet. George gaat op zoek naar zijn roots.

Realityprogramma: Ik vertrek

21:30-22:25 uur op NPO 1

Ieder stel dat negentien jaar een fietswinkel heeft gerund, snakt naar een beetje afstand. Benny en Andrea verruilen daarom Assen voor Noorwegen om een bed & breakfast te beginnen. Zo geregeld, toch? Zeker niet. Na maanden van kastjes en muren hebben ze nog steeds niet de juiste papieren.

Jeugdprogramma: Betreden op eigen risico

18:10-19:00 uur op NPO 3

In deze bijzondere show helpen Daan Boom en Tim Senders (juist, van Streetlab) als een stel goed gestoorde feeën kinderen hun wensen te vervullen. Maar dat gaat niet zomaar, want om iets van je bucketlist te kunnen afstrepen, heb je een flinke portie geluk en lef nodig