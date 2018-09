Afvaller Expeditie: 'Ik was in de eerste proef misschien al te fanatiek'

De presentator, werkzaam bij FOX Sports en Veronica, werd door zijn mede-eilanders van Kamp Noord naar huis gestemd: zes van de zeven stemmen waren voor Van Peperstraten. Alleen hijzelf wilde iemand anders van het eiland stemmen: Johnny Kraaijkamp jr.

Je wordt weggestemd en loopt weg. Wat gebeurt er dan?

"Je wordt overvallen door een mengeling van teleurstelling en ongeloof. Iets waar je al weken, maanden mee bezig bent geweest is plotsklaps voorbij. Ik heb meteen maar het moeilijkste gedaan om er vanaf te zijn: mijn dochter bellen. Zij is niet alleen groot fan van het programma, maar ook een stimulans om mee te doen. Ze wilde voor haar verjaardag maar één cadeau: dat ik mee zou doen aan Expeditie Robinson. Het is achteraf maar een klein cadeautje geworden."

Wat is, denk jij, de reden dat je eruit ligt?

"Wellicht was ik toch te aanwezig in de eerste proef tegen het team van de onbekenden. En misschien hebben sommigen gedacht: laten we die sterke kracht maar meteen wegstemmen, anders krijgen we er later in de Expeditie nog last van. Door een groep van slechts zeven personen was daarnaast nauwelijks een tweescheiding. Tony vormde al snel een groepje met Loïza en Stijn. In een groep van zeven is het dan eenvoudiger om de rest van de groep mee te krijgen. Ik had overigens verwacht dat Gregory (Sedoc, voormalig hordeloper, red.) en ik een sterker blok vormden. Ook hij is geswitcht, wellicht omdat hij onder druk is gezet."

Wat had je achteraf anders willen doen?

"Misschien had ik eerder met Tony (Junior, red.) in gesprek moeten gaan om gedachten uit te wisselen. Ik had me juist voorgenomen om niet te aanwezig te zijn tijdens de eerste dagen. In de eerste proef was ik misschien te fanatiek. Misschien had ik eerder een blok moeten vormen met naast Gregory ook John (Johnny Kraaijkamp jr., red.).

Hoe heb jij je vrienden, familie en fans om de tuin geleid zodat zij niet wisten dat je meedeed?

"Tegen de meesten heb ik gezegd dat ik voor een yoga-treatment langere tijd naar het buitenland ging. Een soort van resetten, weg van de gestructureerde volle agenda. Gezien ik al enige tijd aan yoga doe, keek niet iedereen verrast op. Maar de meesten moesten er wel een beetje om gniffelen."

Wie heeft je tijdens je deelname verrast?

"Alleen al door haar deelname Corry Konings. Ik vind het ongelooflijk stoer dat ze mee heeft gedaan. En ze is sowieso al verder gekomen dan ik."

Wie gaat er volgens jou winnen?

"Moeilijk te zeggen, omdat ik de kracht van de andere deelnemers niet kan inschatten. Binnen ons kamp verwacht ik dat Gregory nog een eind gaat komen. Hij heeft in de eerste dagen nog niet zijn ware kracht getoond, maar is met zijn achtergrond natuurlijk beresterk. Ondanks dat hij is geswitcht bij de eerste eilandraad, zou ik het wel mooi vinden als hij ver komt."