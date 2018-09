Yvon Jaspers noemt tiende seizoen Boer zoekt Vrouw 'enorm verrassend'

"Ook na tien seizoenen, als je eigenlijk wel denkt te weten hoe het loopt. Maar dat is niet zo", vertelt Jaspers aan NU.nl over het nieuwste seizoen van de populaire KRO-NCRV-serie die elke editie steevast miljoenen kijkers trekt.

Jaspers noemt het tiende seizoen "totaal anders dan tot nu toe". "Door de reacties van de vrouwen, door wat de boeren zeggen, wie er uiteindelijk gekozen wordt. Het is een totaal ander seizoen dan alle voorgaande."

Heeft de presentatrice door alle jaren heen - Boer zoekt Vrouw bestaat al sinds 2004 - een beter oog gekregen voor potentiële matches? "Zeker", denkt Jaspers. "Soms denk ik al bij een brief: die schrijft precies wat bij de boer past, dat zou een goede match zijn."

Maar tegelijkertijd zit ze er ook vaak naast. "Het is natuurlijk geen sollicitatiegesprek, liefde is iets waarbij veel andere dingen meespelen. Soms kiest een boer de laatste die ik bij hem of haar zou bedenken. Maar dan blijkt het tussen die twee toch te werken als een tierelier."

BZV is liefdeszoektocht waarbij miljoenen meekijken

Jaspers houdt zich dan ook niet bezig met een rol als matchmaker. "Het is aan mij om de kritische vragen te stellen. Bijvoorbeeld: kiest een boer iemand om het uiterlijk, of omdat iemand goed bij zijn of haar familie past? Er kunnen zoveel redenen zijn om iemand te kiezen. Het is aan mij om te zorgen dat de boer dicht bij zichzelf komt."

Hoewel Boer zoekt Vrouw dus al tien edities meeloopt, blijft het gigantisch populair - zowel bij de kijkers als bij de boeren, die zich maar blijven aanmelden om via het programma de liefde te vinden.

Ruim vier miljoen mensen keken naar de slotaflevering van het negende seizoen en de aflevering waarin de nieuwe boeren werden voorgesteld trok iets minder dan drie miljoen kijkers. "Je zou het niet verwachten hè", zegt Jaspers hierover. "Ook omdat het een zoektocht is waarbij miljoenen mensen over je schouder meekijken."

'We zoeken een levenspartner voor de boeren, geen flirt'

Volgens de presentatrice komt dat ook doordat het programma zo "echt" mogelijk wordt gemaakt. "Als je een boer in de voorstelaflevering te mooi, romantisch of te grappig neerzet, dan schrijven niet de juiste vrouwen. Het is niet ons doel om zo veel mogelijk vrouwen te laten reageren, wel de juiste. Liever tien brieven die een schot in de roos zijn, dan honderd brieven die dat niet blijken. We zoeken een levenspartner voor de boeren, geen flirt."

Ook na de opnames van het programma blijft Jaspers betrokken bij het leven van de boeren. "Boer zoekt Vrouw is bedoeld om gelukkiger van te worden, en daarom doen we niet alleen aan voor-, maar zeker ook aan nazorg", zegt de presentatrice. "95 procent van de mensen die aan het programma hebben meegedaan, zou dat zo weer doen. Er bestaat een appgroep waarin boeren die twaalf jaar geleden hebben meegedaan, maar ook kandidaten van de meest recente editie zitten. Het is een heel hechte club."

Jaspers ziet boeren als tweede familie

En dat komt volgens Jaspers doordat vertrouwen zo hoog in het vaandel staat bij de makers van Boer zoekt Vrouw. "Als we bij de opnames allerlei dingen anders doen dan we zeggen en beloven, dan is het programma ook zo voorbij", zegt ze. "Ik voel me daar persoonlijk verantwoordelijk voor. Als er geen sprake is van een realistische weergave van wat er gebeurd is, zou het programma geen toekomst hebben. Want niemand zou zijn ziel en zaligheid durven blootgeven."

Door de hechte band tussen oud-deelnemers brengt Jaspers ook een deel van haar vrije tijd met hen door. "Ik app en bel met ze, maar ga soms ook naar een bruiloft of een feestje", vertelt ze. "Ik ervaar het als een tweede familie. Je hebt toch iets met elkaar gedeeld wat je niet met veel mensen kunt delen. Dat schept een band voor het leven."

Boer zoekt Vrouw is vanaf zondag 16 september wekelijks om 20.25 uur op NPO 1 te zien.