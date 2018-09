Dit zijn de concurrenten van Glennis Grace tijdens de finale van AGT

Zanger Daniel Emmet

Daniel Emmet is een 25-jarige Amerikaanse zanger. Geboren in de stad Rochester, maar sinds zijn vijftiende woonachtig in Las Vegas. Op Twitter heeft Emmet het bescheiden aantal van 5.500 volgers, maar zijn fangemeenschap is groter. Dit komt vooral doordat Emmet in zeven talen zingt. Emmets kansen om te winnen lijken niet groot. Hij werd na zijn eerste auditie al weggestuurd, maar mocht blijven nadat hij een wildcard van de jury ontving. Het is trouwens niet de eerste keer dat Emmet via het programma naar de wereldtop probeert te klimmen. In seizoen zes deed hij ook mee aan America's Got Talent, maar zijn optreden werd destijds niet eens uitgezonden.

Zanger Michael Ketterer

De 41-jarige zanger Michael Ketterer uit de Amerikaanse staat Tennessee haalde de finale dankzij een druk op de gouden knop door juryvoorzitter Simon Cowell. Hij maakte indruk met zijn vertolking van het nummer When I Look At You van Miley Cyrus. Cowell wilde na het optreden niet reageren, omdat hij te geëmotioneerd was. Ketterer kan niet alleen op de steun van Cowell rekenen, maar ligt ook zeer goed bij het publiek. De Amerikaan onderscheidt zich namelijk net als Glennis Grace door een opmerkelijke gezinssituatie. Waar Grace vaak benadrukt dat ze in haar eentje de zorg voor haar zoon draagt, vertelt Ketterer hoe hij en zijn vrouw meerdere kinderen uit pleeghuizen hebben gehaald en ze samen grootbrengen.

Zangeres Courtney Hadwin

Hadwin is een dertienjarig zangtalent uit Engeland. Een ogenschijnlijk rustige meid die transformeert zodra ze op het podium staat. De zangeres belandde in de liveshows van de Amerikaanse talentenjacht doordat jurylid Howie Mandel op de gouden knop (Golden Buzzer) drukte tijdens haar auditieronde. In de halve finales overtuigde ze met het nummer Born to be Wild. In eigen land haalde ze de finale van The Voice Kids. Dit leidde ertoe dat de juryleden van AGT enige kritiek te verduren kregen. Veel kijkers vonden namelijk dat de professionals niet zo verrast hadden moeten reageren na het optreden van Hadwin. Ze hadden door haar finaleplek in The Voice Kids namelijk wel kunnen weten wat ze in haar mars had.

Illusionist Shin Lim

En dan is er nog goochelaar Shin Lim, woonachtig in de Amerikaanse staat Massachusetts. Een zogeheten close-up magician die vorige week liet zien dat hij vingervlug is met speelkaarten. Jurylid Heidi Klum, die haar medewerking verleende aan de act, stond versteld. De 26-jarige Canadees met Singaporese ouders won in 2015 de Fédération Internationale des Sociétés Magiques, een prestigieus toernooi voor goochelaars. Ook stond hij op de planken op Broadway als een van de acht leden van het gezelschap The Illusionists.

Acrobatengroep Zurcaroh

Andere kanshebbers in de finale zijn de acrobatengroep Zurcaroh uit Oostenrijk, waarvoor Tyra Banks tijdens de audities op de Golden Buzzer drukte. De groep rond danser en choreograaf Peterson da Cruz stond vorige week in de halve finales met een act die begon met een dans op het podium en eindigde met een menselijke toren waar een klein meisje vanaf sprong. In Oostenrijk hadden ze al succes met een negentig minuten durende theatershow. Hun droom is nu een show in Las Vegas.

Violist Brian King Joseph

Een outsider in de finale van het dertiende seizoen van America's Got Talent is Brian King Joseph met zijn elektrische viool. De bijnaam van deze 27-jarige autodidact luidt 'The King of Electric Violin'. Joseph is al te zien geweest in uiteenlopende televisieprogramma's, waaronder MTV's The Real World. Ook stond hij op het podium met gevestigde en minder gevestigde namen als George Clinton en rapper Machine Gun Kelly.

Stand-upcomedian Samuel J. Comroe

Samuel J. Comroe, die het syndroom van Gilles de la Tourette heeft, treedt jaarlijks op in meer dan honderd clubs en universiteiten. In zijn shows drijft hij de spot met zijn eigen aandoening en vertelt hij over zijn ervaringen met Tourette. Hij was eerder te zien in de show van Conan O'Brien en won meerdere stand-upcompetities, waaronder de wedstrijd die werd georganiseerd door acteur en komiek Ricky Gervais. Ook heeft Comroe zijn eigen YouTube-kanaal, dat inmiddels ruim 47.000 abonnees heeft.

Stand-upcomedian Vicki Barbolak

Vicki Barbolak begon op haar 38e in de komediewereld toen ze met een cursus stand-upcomedy begon. Inmiddels is ze al twintig jaar actief als komiek. Ze werd uitgeroepen tot 'grappigste moeder van Amerika' en door televisiezender E! werd ze genoemd als veelbelovend talent. In haar shows maakt Barbolak grappen over haar leven als moeder en de vele huwelijken die ze inmiddels achter de rug heeft.

Trapezeact Duo Transcend

Het getrouwde koppel Tyce en Mary trad aanvankelijk op in een duikshow. Nadat Mary een blessure aan haar voet opliep, besloten zij voortaan op te treden als trapezeact, omdat dit minder belastend was. Sindsdien reizen ze de wereld rond en hebben ze opgetreden op bekende Amerikaanse televisiezenders. Ook hebben ze samengewerkt met Cirque du Soleil.