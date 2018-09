Vanavond op televisie: Finale The Voice Senior | Louis in racistisch Amerika

Film: Majesteit

23.20-0.40 uur op NPO2

Carine Crutzen overtuigt als rouwende koningin Beatrix op haar eerste Prinsjesdag zonder prins Claus aan haar zijde. Beatrix lijkt liever Friso als opvolger te willen dan de als een onzekere en karakterloze minkukel geschetste prins Willem-Alexander. Dramatisch interessant, maar ook bijna beledigend.

Talentenjacht: The Voice Senior

20.30-22.30 uur op RTL4

De winnaar van The Voice Senior heeft niet, net als deze Voice-kandidaten, nog een heel lange carrière in het verschiet, maar daar is het hem of haar vast niet om te doen. Hoe ouder, hoe wijzer. We denken dat het met name om het ep'tje van vinyl dat hij of zij op mag gaan nemen of het optreden in Ziggo Dome te doen is.

Film: Blown Away

20.30-22.50 uur op SBS9

Explosievendeskundige Dove vindt de psychopathische Gaerity, die nog een oude rekening met hem te vereffenen heeft, op zijn pad. De blij kijkende Jeff Bridges zet niet echt een geloofwaardige actieheld neer. Wie zich daar niet aan stoort, krijgt een vermakelijke, explosieve film met een paar zenuwslopende scènes voor de kiezen.

Reportage: Louis Theroux: Louis & the Nazi's

21.15-22.25 uur op NPO3

Een reportage waar je, net als over deze docu's, nog lang over nadenkt. Louis Theroux reist door Californië en ontmoet een "voorbeeldige" neonazitweeling en de leider van White Aryan Resistance. Een verbijsterende en verrassende ontmoeting met racistisch Amerika.

Reisprogramma: Reizen Waes

20.25-21.15 uur op NPO3

Als je vanaf de oostkust van Australië richting Amerika begint te zwemmen en na de Fiji-eilanden links aanhoudt, kom je wellicht langs Tavalu. Volgens de eerste minister van dat land zal zijn geboortegrond als eerste verdwijnen door klimaatopwarming. Tom Waes gaat eens poolshoogte nemen.

