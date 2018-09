Vanavond op televisie: Nieuwe show Wendy | Tweede seizoen KLEM

Reportageserie: Rijk!

21.45-22.35 uur op NPO 2

In Rijk! probeert Jan Versteegh uit te vinden of geld echt gelukkig maakt en waar toch die honger naar rijkdom vandaan komt. Om alvast te anticiperen op de antwoorden, wil Versteegh ook weten hóé je - net als deze filmkaskrakers - het snelst een fortuin bij elkaar harkt.

Consumentenprogramma​: Keuringsdienst van Waarde

20.25-20.55 uur op NPO 2

Bij ons thuis is het altijd herrie zodra er een zak paaseitjes op tafel komt. In de zoektocht naar de witte chocolade-eitjes vallen er geregeld tikken. Bij de échte eieren zijn juist de bruine eieren het populairst. En dat terwijl witte eieren 8 cent goedkoper zijn. Hoe kan dat? Opletten vanavond, in een nieuwe Keuringsdienst van Waarde!



Nu we het toch over eten hebben: check ook de vijf beste docu's over eten bij Netflix.

Dramaserie: KLEM

20.35-21.30 uur op NPO 1

Stront aan de knikker. Barry Atsma en Jacob Derwig kwamen in het nauw in de seizoensfinale van KLEM, hard op weg om een van de beste Nederlandse series te worden. De twee proberen het verleden te begraven, maar malafide accountants, de FIOD en ontsporende gezinssituaties gooien roet in het eten.

Realityprogramma​: This Time Next Year

20.30-21.30 uur op RTL 4

Dromen is belangrijk. Dat is dan ook wat Wendy van Dijk en haar gasten doen. De kandidaten uit This Time Next Year hebben zichzelf één jaar gegeven om een doel te verwezenlijken. Zo zien we Romaike die MS heeft en in Rusland behandeld wilde worden. Is het gelukt?

Film: My Big Fat Greek Wedding 2

20.30-22.25 uur op Net5

De eerste film, over een Griekse die trouwt met een niet-Griekse man, was een hit. In dit late vervolg uit 2016 worstelen vooral opa en oma met een huwelijkscrisis en probeert tienerdochter Kampouris zich staande te houden onder de druk van haar dominante familie. Deel twee biedt meer van hetzelfde: een kabbelend verhaaltje, veel opgewonden gedoe en een happy end.

Wil je liever streamen? Kijk hier welke nieuwe Netflix-films en series in september uitkomen.