Dook van Dijck maakt docuserie over subculturen

Zo verkleedt Van Dijck zich als zeemeermin, gaat hij op stap met een dragqueen en verdiept hij zich in hartstochtelijke Feyenoord-fans.

"Sinds ik mij kan herinneren ben ik gefascineerd door mensen die een paradijsvogel-vibe hebben", legt hij uit. "Ik was zo benieuwd hoe het er bij bepaalde community's aan toegaat en waarom je erbij wil horen, dat ik deze serie ben gaan maken als één groot onderzoek. Ik probeer met de serie de kaders van andere mensen te verbreden."

Vanaf 20 september is elke donderdag een nieuwe aflevering te zien van Dook Duikt In op het YouTube-kanaal van de acteur.

Van Dijck is onder meer bekend van zijn rollen in de musicals De Marathon en Soldaat van Oranje en de serie Jeuk. Binnenkort is hij in de bioscoop te zien in de romantische komedie All You Need is Love.

In maart vergaarde de acteur ook enige internationale bekendheid toen hij te gast was in de talkshow van James Corden en daar gevraagd werd om een nummer ten gehore te brengen.