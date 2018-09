Frank Lammers zou aanbod voor 'irritante reclame' meteen afwijzen

"Op het moment dat ik net zo'n nationale irritatiefactor zou worden als Froger, dan zou ik direct stoppen met reclame", zegt Lammers in een interview in Nieuwe Revu.

"Probleem van Froger is dat hij nul zelfspot heeft en dan is het maken van commercials met ook maar een klein beetje humor erin gedoemd te mislukken."

Lammers is zelf al jaren te zien in de reclames van een supermarktketen en kan door die bijverdienste kieskeuriger zijn in de selectie van zijn andere acteerklussen.

'Ik kan het ook wel voor wat minder doen'

"Die reclame-inkomsten verschaffen me veel vrijheid. De vrijheid om artistieke dingen te doen die financieel nauwelijks iets opleveren, maar inhoudelijk des te interessanter zijn. Zo ga ik begin dit jaar met het Zuidelijk Toneel op tournee met het stuk Marx, waarin ik Karl Marx speel. Daarnaast kan ik nu ook tegen filmprojecten makkelijker zeggen dat ik het ook wel doe voor wat minder."

Lammers is op dit moment bezig met de musicalversie van All Stars en gaat volgend jaar door in dat genre. "Volgend jaar ga ik een musicalachtige theatervoorstelling produceren over de Nederlandse motorlegende Jack Middelburg, op de TT Assen. Kijk ik enorm naar uit."