Twan Huys krijgt ondanks schommelende cijfers tijd programma op te bouwen

Verschillende media schrijven woensdag over een laagterecord voor het nieuwe RTL Late Night. Dinsdagavond keken 366.000 mensen naar de uitzending, waardoor het programma voor het eerst buiten de dag top 25 van best bekeken programma's viel.

Huys presenteert het programma sinds 3 september. Naar de eerste aflevering keken 522.000 kijkers, de best bekeken uitzending tot nu toe is die van afgelopen vrijdagavond, waar 665.000 mensen naar keken.

"We werken er met zijn allen hard aan en hebben er alle vertrouwen in dat we de kijker voor ons kunnen winnen", aldus RTL in een reactie aan NU.nl.

Ook Humberto Tan kende schommelend begin

Humberto Tan presenteerde RTL Late Night tussen 2013 en 2018, maar werd na veel kritiek en tegenvallende kijkcijfers door Huys vervangen.

Zijn eerste afleveringen verschilden ook veel in kijkcijfers; gemiddeld lag het aantal tussen de 400.000 en 800.000 kijkers. In die eerste weken trok de best bekeken aflevering ruim 1,2 miljoen kijkers, terwijl de slechtst bekeken aflevering door minder dan 400.000 mensen werd bekeken.

De afleveringen in de eerste weken van Huys' concurrent Pauw trokken gemiddeld een half miljoen kijkers, terwijl Jinek als enige latenightprogramma in de zomer een stuk hoger startte.