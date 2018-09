KRO-NCRV ontslaat 24 journalistieke werknemers

Daarmee blijven nog zestien werkplekken over bij de journalistieke afdeling van de omroep, meldt Villamedia dinsdag. Vanaf half oktober zal duidelijk worden welke werknemers moeten vertrekken.

De KRO-NCRV zegt geen risico te willen lopen als er binnenkort vanuit de NPO wordt bezuinigd op journalistieke programma’s. Maar journalistenvakbond NVJ dringt er bij de omroep op aan de aangekondigde ontslagronde snel terug te draaien.

De NVJ wil op zeer korte termijn met de omroep en de NPO om de tafel gaan zitten om garanties te krijgen dat een deel van het geld in Brandpunt+ wordt geïnvesteerd. NPO-directeur Frans Klein beloofde twee weken geleden bij de najaarspresentatie dat de publieke omroep niet zou gaan snijden in journalistieke programma's.

"We worden meer een projectorganisatie met een kleinere kern. In plaats van Brandpunt+ komen er wel losse projecten terug, maar daarvoor kunnen we dus niet de huidige organisatie in stand houden. Ook weten we nu nog niet welke en hoeveel projecten dat zijn", laat hoofdredacteur Hans Laroes weten aan Villamedia.

Volgens een woordvoerder van KRO-NCRV is het besluit om te stoppen met Brandpunt+ genomen door de NPO.

Eerder gezegd dat bezuinigingen journalistiek niet zouden raken

Tijdens de NPO-presentatie eind augustus zei Klein, dat wanneer de bezuinigingen van 62 miljoen euro vanuit Den Haag worden doorgezet, deze de journalistiek niet zouden raken. De bezuinigingen op Brandpunt+ werden echter eerder al aangekondigd.

De directeur maakte aan NU.nl destijds ook al kenbaar dat het programma wel doorgaat, maar slechts online. "Op die manier kunnen we op de lineaire televisie weer werken aan nieuwe journalistieke programma's."