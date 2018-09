Sanne Wallis de Vries presenteert Sterke Verhalen bij BNNVARA

In de spelshow draait het om verhalen die allemaal onwaarschijnlijk, gênant of lachwekkend zijn. Grote vraag voor de teams is: zijn de verhalen waargebeurd of verzonnen? Naast de teamcaptains zullen iedere week twee bekende Nederlanders aanschuiven.

"Soms maak je iets mee waarvan je denkt: 'als ik dit vertel, word ik niet geloofd'. Zo ongeloofwaardig kan de werkelijkheid zijn", zegt de cabaretière in een persbericht.

"Ik verheug me enorm op die verhalen van onze kandidaten, net zoveel als op hun ter plekke verzonnen onwaarheden. Daarnaast verheug ik me enorm op de snuiten van Peter en Richard, als ze er (weer) in zijn getrapt", aldus Wallis de Vries.

Sterke verhalen is de Nederlandse versie van het Britse Would I Lie To You. RTL4 had in het verleden een soortgelijk programma met Echt waar?! Sterke Verhalen is vanaf 9 december te zien op NPO 1.