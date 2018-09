Jan Versteegh maakt na vijf jaar BNNVARA overstap naar Talpa

Vanaf 1 januari 2019 gaat de presentator, die in 2015 de Televizier Award in de categorie aanstormend talent won, televisie maken voor de Talpa-zenders. Zo gaat hij studioshows presenteren en wordt er aan een dagelijks format gewerkt. Hoe die programma's eruit moeten zien, is nog niet bekend.

"Na vijf mooie jaren bij BNNVARA voelde het als het perfecte moment voor een volgende stap in mijn carrière. Talpa Network is een plek waar ontzettend veel gebeurt en John gaf mij, naast zijn volle vertrouwen, geweldige programma's om te mogen maken. Ik kan niet wachten om in januari aan dit grote avontuur te beginnen", aldus de 32-jarige Versteegh in een persbericht.

"Of hij nou op straat loopt met een cameraploeg, in een studio een live programma presenteert of online actief is, Jan Versteegh is een multitalent", zegt John de Mol over de recentste aanvulling.

Versteegh volgt voorbeeld Genee, Ekdom en Gordon

BNNVARA laat in een reactie weten het de presentator van harte te gunnen, hoewel ze graag meer programma's met Versteegh hadden gemaakt.

Versteegh, die zijn televisiecarrière bij PowNews begon, is bij de publieke omroep nog te zien in Snobs en Sloebers, Trippers en vanaf aanstaande donderdag in Rijk!.

De presentator is niet de eerste die de overstap maakt naar Talpa. Onder anderen Wilfred Genee, Gerard Ekdom en Gordon gingen hem voor.

