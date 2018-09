2,23 miljoen kijkers zien Nederlands elftal van Frankrijk verliezen

De interland, die onderdeel van de Nations League was, werd door de ploeg van bondscoach Ronald Koeman met 2-1 verloren.

Ook de voorbeschouwing en de nabeschouwing zijn goed bekeken. Naar de uitzending vooraf keken 1,39 miljoen mensen en naar de uitzending achteraf 1,12 miljoen mensen.

Koeman liet achteraf weten "echt boos" te zijn over de uitkomst van de wedstrijd. "We hebben gelukkig weer kleur op ons gezicht vanwege de manier waarop we gespeeld hebben, maar we hebben cruciale kansen in de wedstrijd niet benut."

Dit Was Het Nieuws trekt 744.000 kijkers

De voetbalwedstrijd staat op de eerste plaats op de lijst met de best bekeken programma's van zondagavond. De eerste uitzending van het nieuwe seizoen Dit Was Het Nieuws staat met 744.000 kijkers op de tiende plek.

TV Monument: Ria Bremer is door 498.000 mensen bekeken.