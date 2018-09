Fons de Poel 'dreigt weer heel gelukkig te worden' door nieuw werk

"Ik dreig zelfs weer heel gelukkig te worden. Dat ligt voor mij vooral in het maken van programma's", aldus de 63-jarige presentator in gesprek met De Telegraaf.

Volgens De Poel gebeurden er in 2015, toen hij de uitspraak over Klaver deed, veel dingen tegelijk in zijn privéleven. "Dan ben je rond je zestigste en denk je: wat nu? Ik heb altijd bij een omroep gezeten, zij het in freelancepositie, maar vind het fijn om breder te kijken."

Vanaf maandag is Door Andere Ogen te zien, een programma waarvoor De Poel niet alleen de voice-over doet, maar ook producent en eindredacteur is. In het programma laat hij andere mensen aan het woord over veelbesproken mensen. De eerste aflevering gaat over Wesley Sneijder.

"Ik vind het veel interessanter om mensen in zijn omgeving aan het woord te laten. Zoals in dit geval Yolanthe, en de ouders van Wesley. Die geven zelden interviews. Ik heb Door Andere Ogen zo geprobeerd te maken dat het iets toevoegt aan wat je gemiddeld te zien krijgt. Het gaat over voetbal, maar vooral over de mens."