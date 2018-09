CBS-topman Moonves stapt op na nieuwe meldingen seksueel misbruik

De vrouwen doen de beschuldigingen in het Amerikaanse tijdschrift The New Yorker. Moonves zou zich schuldig hebben gemaakt aan het dwingen tot orale seks, ongewenste aanrakingen en fysieke intimidatie.

Bij afwijzing zou Moonves hebben geprobeerd de carrières van de vrouwen te beschadigen. De zes vrouwen worden met naam en toenaam genoemd in het artikel. Volgens hen zouden de incidenten hebben plaatsgevonden tussen 1980 en 2000.

Sinds de eerste onthullingen in juli waren CBS en Moonves al in onderhandeling over een afkoopsom die 100 miljoen dollar zou bedragen. CBS maakte zondag bekend dat deze afkoopsom pas wordt uitbetaald als de uitkomsten van het onafhankelijk onderzoek naar de voorvallen er zijn.

Storting in speciaal fonds voor gelijke rechten op werkvloer

Een deel van dat geld zal worden gestort in een speciaal fonds dat zich gaat inzetten voor gelijke rechten van vrouwen op de werkvloer.

De CBS-topman ontkent de beschuldigingen. Hij stelt dat hij 25 jaar geleden met drie van de vrouwen een relatie heeft gehad en dat de seks met wederzijdse instemming plaatsvond. Volgens hem zijn de vrouwen erop uit zijn goede naam en carrière te beschadigen.

Moonves geldt als een van de machtigste mannen van Hollywood. Joseph Ianniello neemt zijn plaats in als CEO.