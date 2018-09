Tijs van den Brink had soms 'fanatieker' willen zijn in televisiewerk

"In 2012 maakten Andries Knevel en ik samen met Pauw en Witteman het programma 1 voor de verkiezingen en ik herinner me nog goed hoe Jeroen op een middag naar me toe kwam en geïrriteerd was over het feit dat een bepaalde gast óók in een ander programma zou zitten. Ik dacht: waar hééft-ie het over?", aldus Van den Brink tegen de krant.

Pas later begreep Van den Brink dat het "knokken voor je gasten" ook iets oplevert. "En dat ik, als ik net zo fanatiek was geweest als sommigen van mijn collega's in de omroepwereld, misschien wel grotere programma's had mogen maken. Ik zeg niet dat wat ik doe middelmatig is, maar toch..."

In 2014 kwam er een einde aan de dagelijkse talkshow die hij met Knevel maakte. Toen ze daarmee stopten, is de presentator er een weekend "heel chagrijnig" van geweest. "Maar daarna besloot ik dat ik mijn leven er niet door zou laten verpesten."

Van den Brink is nog altijd werkzaam voor de EO. Voor NPO2 presenteert hij Adieu God? en Nieuwslicht.