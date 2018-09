Talpa en KNVB brengen duizenden amateurwedstrijden in beeld

Over drie jaar moet het aanbod vergroot zijn naar 80.000 wedstrijden, wat neerkomt op 10 procent van het totaal aantal wedstrijden in Nederland.

"Op kleine schaal bestaat zoiets al in het buitenland, voor semiprofs en professionals", zegt KNVB-directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee in de Volkskrant. "Het is uniek dat dit nu beschikbaar wordt voor de breedtesport."

Volgens Van der Zee vergroten beelden het spelplezier. "Voor jongeren is het vaak: is het niet gefilmd, dan is het niet gebeurd. Via VoetbalTV kunnen ze goals en mooie acties delen met vrienden en familie. In hun kielzog nemen we oudere generaties mee. Opa's en oma's kunnen thuis naar duels van hun kleinkind kijken."

KNVB-leden stemmen automatisch in met filmen

Mede door de privacywet zitten er nogal wat haken en ogen aan het lanceren van het platform. Talpa en de voetbalbond hebben die problemen echter afgekaderd door leden van de KNVB automatisch in te laten stemmen met het filmen van wedstrijden.

"Als een individueel lid kan weigeren, wordt het praktisch onmogelijk dit in te voeren", zegt Roeland Stekelenburg, directeur van VoetbalTV. "Bij de marathon van New York doen ze dit ook: wie meedoet, wordt gefilmd. Spelers bepalen met wie ze iets delen."

De KNVB heeft 1,2 miljoen leden. Bij clubs heeft de voetbalbond aangegeven dat de wedstrijden gefilmd kunnen worden. "We zijn ons bewust van de privacygevoeligheid en houden ons aan de wet. Met specialisten hebben we duidelijke gebruiksvoorwaarden opgesteld", gaat Stekelenburg verder.

Spelers kunnen fragmenten wissen via de app

"Op accommodaties waar camera's hangen, staan borden met de mededeling dat beeldopnamen worden gemaakt en uitgezonden. Spelers kunnen in de app aangeven dat bepaalde fragmenten niet mogen worden gedeeld en die eraf halen. Het wordt mogelijk de stream van een wedstrijd stop te zetten."

Verenigingen die zich willen aansluiten bij het initiatief moeten zelf ook investeren. De installatiekosten komen voor rekening van de club, wat neerkomt op gemiddeld 2.500 tot 3.000 euro. De camera's worden aangeschaft door VoetbalTV.