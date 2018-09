Radio-dj Michiel Veenstra verlaat NPO 3FM na dertien jaar

Veenstra, die momenteel tussen 9.00 en 12.00 uur in het NTR-programma Michiel te horen is, wordt naar verluidt opgevolgd door Jorien Renkema. De laatste uitzending van Veenstra op 3FM staat voor 12 oktober gepland.

De dj vertelde zijn luisteraars dat er "echt een droom uitkwam" toen hij in oktober 2005 een avondshow op 3FM kreeg. "Daar gaat heel weinig boven. Acht jaar lang Met Michiel, zeven jaar Ekstra Weekend en nu al weer vijf jaar lang in de late ochtend, in de Eredivisie van dit radiostation", somde Veenstra op.

"Je voelt hem al een klein beetje aankomen; het is tijd voor wat anders. Na dertien jaar 3FM wacht een prachtig nieuw avontuur op mij waar ik ontzettend veel zin in heb. Ik wil je graag vertellen wat dat is, maar daar moet je nog even geduld voor hebben, dat kan ik nu nog niet roepen."

Er gaan geruchten dat Veenstra aan de slag zou gaan bij Kink FM, waar hij jaren geleden ook al eens voor werkte. "Ik ga het binnenkort echt bekendmaken, maar geloof me, dat wordt epic."

'Bedankt dat ik je de mooiste muziek mocht voorschotelen'

Hij bedankte in zijn woorden de luisteraars voor de afgelopen jaren. "Bedankt dat ik dertien jaar lang via 3FM de mooiste muziek aan je mocht voorschotelen. Soms dingen waarvan je dacht: wat is dit nu weer? Soms dingen die gelijk binnenkwamen. Maar altijd met een welwillend oor."

"Ik beloof je dat ik dat blijf doen. Ik blijf dingen in je oren stoppen waarvan je misschien eerst denkt: nou Veenstra, is dat nou nodig? En dat je dan op een gegeven moment denkt: nou, best leuk eigenlijk."

Veenstra sloot zich twee keer in Glazen Huis op

Veenstra werkte sinds 2005 voor 3FM. Hij was eerst te horen in het avondprogramma Met Michiel en maakte van 2006 tot 2013 samen met Gerard Ekdom Ekstra Weekend. Ook zette hij zich twee keer voor het Rode Kruis in door zich in 2009 en 2012 op te laten sluiten in het Glazen Huis.

De zender heeft de laatste tijd te kampen met dalende luistercijfers en zag al meerdere bekende dj's vertrekken. Zo verliet Domien Verschuuren eind juni 3FM en ook stapten Giel Beelen, Gerard Ekdom en Coen Swijnenberg en Sander Lantinga over naar concurrenten.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!