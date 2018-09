Vanavond op televisie: Handdruk Rabin/Arafat en Will Smith opgejaagd wild

Dramafilm: Murdered by My Father

22:15-23:25 uur op NPO 3

Sinds zijn vrouw overleed probeert Shahzad de juiste partner te vinden voor zijn dochter, zoals hij zijn vrouw heeft beloofd. Maar zijn dochter denkt daar anders over. Dat draait uit op een vreselijk drama. Het waargebeurde drama wordt respectvol behandeld en probeert daarmee een en ander over eerwraak inzichtelijk te maken. Benieuwd? Check hier de recensie.

Dramafilm: The Notebook

20:30-23:05 uur op NET5

Arme man Noah (Ryan Gosling) wordt smoorverliefd op rijkeluiskind Allie (Rachel McAdams). Binnen de kortste keren hebben ze een romance, maar haar ouders halen de twee uit elkaar. Een weinig origineel verhaal met heel wat clichés uit een stuiverroman, maar de melodramatische flashbacks werken verfrissend.

Zin in nog meer films? Netflix komt in september met veel nieuws.

Documentaire: The Oslo Diaries

22:55-0:35 uur op NPO 2

Het is een van de beroemdste handdrukken uit de geschiedenis: de Israëlische premier Yitzhak Rabin die zijn rechterhand in die van PLO-leider Yasser Arafat legt. Dit vond plaats in Washington in 1993. In The Oslo Diaries exclusieve interviews met de onderhandelaars van toen.

Amusement: My Kitchen Rules

17:30-18:30 uur op NET 5

In dit negende seizoen tovert Roula vanavond met vriendin Rachael een driegangenmenu op tafel. Met wat vilein commentaar als bijgerecht.

Heb je nog trek? Neem een kijkje bij de beste docu's over eten bij Netflix.

Film: Enemy of the State

Actiefilm: 22:50-1:25 uur op Veronica

In deze zenuwslopende actiethriller verandert een gerespecteerde advocaat (Will Smith) in één klap in opgejaagd wild, wanneer hij een videotape met belastend materiaal toegespeeld krijgt. Slimmeriken zien misschien een paar wendingen aankomen, maar het is allemaal strak in beeld gebracht en meer dan onderhoudend.