Vanavond op televisie: Rijdende Rechter over burenflirt en YouTube-docu

Realityprogramma: De rijdende rechter

22:25-23:00 uur op NPO 1

De meest recente uitzending van De rijdende rechter draait om Gerda en Michel uit Scheemda. Zij merken dat er bij hen thuis op een borrel handtastelijkheid plaatsvindt tussen twee buren, in het bijzijn van de echtgenote van de mannelijke buurman. Gerda - bevriend met de vrouwelijke buur - wil de vriendschap verbreken, met burenchaos tot gevolg.

Realityprogramma: Ontvoerd

21:30-22:30 uur op RTL4

De zoon van Sharmaney is met zijn vader naar Nigeria. Klinkt onschuldig, ware het niet Shamaney van niets wist en dat het al acht jaar geleden is. Niet dat de vader omkijkt naar het arme kind, want hij laat zijn zussen op hem passen. Shamaney heeft John van den Heuvel ingeschakeld.

Actiefilm: The Man from U.N.C.L.E.

20:30-22:45 uur op Veronica

Op het hoogtepunt van de Koude Oorlog moeten de VS en de Sovjet-Unie samenwerken om de wereld te redden. Geheim agenten Solo en Illya hebben echter direct een hekel aan elkaar, wat hun missie niet makkelijker maakt. Regisseur Guy Ritchie heeft de jaren zestig-setting gebruikt om lekker los te gaan met de mode, muziek, kapsels en auto’s. Heel anders dan de moderne James Bond, dus.

Actualiteiten: De Monitor

21:25-22:00 uur op NPO 2

Vanavond in De Monitor: het aantal wilde zwijnen in Heeze-Leende is zo erg toegenomen dat er sprake is van overlast. Aanrijdingen met de rondbuikige viervoeters en degene die niet aangereden worden, vreten al het struikgewas op. Burgemeester Paul Verhoeven heeft de drukjacht geopend.

Documentaire: The Cleaners

22:55-0:35 uur op NPO 2

Elke dag plaatsen mensen duizenden uren aan video's op YouTube. Niet álles blijft online. In deze documentaire maak je kennis met de sociale media-schoonmakers, die met zijn tienduizenden de hele dag filmpjes beoordelen.

