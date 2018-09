Vanavond op televisie: portret Wesley Sneijder en Brad Pitt moet wereld redden

Portretreeks: Door andere ogen

20.25-20.55 uur op NPO2

Tien afleveringen lang bekijkt Fons de Poel spraakmakende personen "door andere ogen". In de eerste is Wesley Sneijder aan de beurt. Dierbaren en deskundigen vertellen over de voetballer, de echtgenoot van Yolanthe Sneijder-Cabau en de vader van Xess Xava en Jessey.



Realityprogramma: Snobs & sloebers

20.25-21.15 uur op NPO3

Koppel zes arme jongeren aan zes jongeren die zwemmen in het geld, zet ze in een riante villa met Jan Versteegh erbij en het wordt een bende. De winnaar van dit sociale experiment wint 20.000 euro. Interessant, want welke van de twee groepen strijdt harder voor de centen?

Kookwedstrijd: Masterchef Australië

19.35-20.30 uur op NET5

Dit is alweer het tiende seizoen van Masterchef Australië. Dat vieren de kookgekken (die ook op Netflix terecht kunnen) door de negen eerdere winnaars van de show uit te nodigen om mee te kijken bij de auditierondes van deze reeks. Extra zenuwen dus voor de aspirant-masterchefs.

Actiefilm: World War Z

20.30-22.45 uur op RTL7

Gerry Lane (Brad Pitt) gaat op zoek naar een manier om een wereldwijde zombie-epidemie de kop in te drukken. Hij reist via Korea naar Israël, tot hij iets opmerkt dat de uitbraak zou kunnen stoppen. Die ontdekking is vooral toeval, wat - een zwak punt in deze spectaculaire film - zijn landentrip eigenlijk overbodig maakt. Check de recensie.

Documentaire: Man in de knoop

20.55-22.00 uur op NPO 2

Het is 10 september en Wereld Suïcide Preventie Dag. Een moeilijke naam voor een moeilijk thema, maar wel belangrijk. Mannen plegen twee keer zo vaak zelfmoord als vrouwen. Een kwestie waar Frans Bromet op zijn vertrouwde manier alles over wil weten. Hij praat met drie weduwen.