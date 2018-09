Vanavond op televisie: Verborgen verleden Youp en Stine boekt Tim Hofman

Realityprogramma: Ik vertrek

21.30-22.20 uur op NPO 1

Brugwachter Hans en casinomedewerker Karin ken je misschien nog als het zwartgeblakerde duo Scheet & Scheet uit een eerder seizoen Ik Vertrek. Ze vertrokken naar Bonaire om hun visie van een midgetgolfbaan op te zetten. Ook in dit vervolg van Ik Vertrek gaat het allesbehalve van een leien dakje.

Filmkomedie: Johnny English

20.30-22.15 uur op SBS6

De Britse geheime dienst verliest in één klap zijn beste spionnen, door een bomaanslag tijdens de begrafenis van een van hun agenten. Iedereen is op slag dood, behalve Johnny English, die niet bekend staat om zijn bekwaamheid. Dat bewijst ook de trailer van het nieuwste deel, Johnny English Strikes Again. Als geheimagent klunst Rowan Atkinson zich door de ene na de andere gênante scène.

Dramafilm: Hope Springs

22.35-0.10 uur op NPO 3

Kay (Meryl Streep) en Arnold (Tommy Lee Jones) slapen al jaren apart en hun huwelijk staat op springen. Wanneer Kay hoort van de beroemde relatietherapeut Bernie (Steve Carell) besluit ze dat het tijd is om actie te ondernemen. Deze luchtige film is meer een relatiedrama dan een komedie en met mindere acteurs was het zelfs dát niet geweest.

Reportage: Verborgen verleden

20.30-21.20 uur op NPO 2

In Verborgen verleden kijkt Youp van 't Hek verder terug in de tijd. Hij begint in 1928.

Praatprogramma: Stine boekt sterren

18.10-18.40 uur op NPO 2

Toen Tim Hofman veertien jaar oud was, werd hij geschept door een auto. Hij ving de klap op met zijn hoofd. Filosofe Stine Jensen, die zelf ook een zwaar ongeluk heeft gehad, gaf Tim het boek Carpe Diem van Roman Krznaric mee om te lezen. Verwacht in deze Stine boekt sterren een eerlijk en mooi gesprek.

Even geen trek in lineaire tv? Check hier wat er de afgelopen week op Netflix kwam en welke films en series in september op Netflix verschijnen.