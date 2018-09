Vanavond op televisie: start Expeditie Robinson en Griekse bruiloft

Reportage: Een Hollander in Parijs

21:30-22:00 uur op NPO 2

Philip Freriks, overigens niet de Hollander uit de titel van dit programma, gaat in elke aflevering op zoek naar een stad en landgenoot uit het verleden. In de eerste onderzoekt de quizmaster van De Slimste Mens (met een gloednieuwe winnaar) schilder Gerard van Spaendonk. Hij beschilderde in de achttiende eeuw bloemen en wist het te schoppen tot hofschilder van Lodewijk de Zestiende.

Filmkomedie: My Big Fat Greek Wedding

20:30-22:20 uur op NET5

Muurbloempje Toula Portakalos (Nia Vardalos) verrast haar Griekse familie met haar trouwplannen met de niet-Griekse Ian Miller (John Corbett, Aiden in Sex and the City). Een rasechte feelgoodfilm, ook al zit er in het voor een Oscar genomineerde scenario van Vardalos weinig plotontwikkeling.

Misdaadserie: Blindspot

20:30-21:30 uur op Veronica

Achttien maanden na het scheiden van wegen onder mysterieuze omstandigheden, wordt het FBI-team weer bij elkaar gebracht door een nieuwe crisis.

Spelshow: Expeditie Robinson

20:30-22:00 uur op RTL 5

Realityshows zijn hot (check ook de allerbeste realityshows op Netflix)! Dennis Weening en Nicolette Kluijver doen weer een duit in het zakje met Expeditie Robinson 2018. Verwacht veertien bekende en zeven onbekende Nederlanders, onder wie YouTuber Nienke Plas, zanger Jody Bernal, presentator Toine van Peperstraten en zangmonument Corry Konings.

Reportageserie: Erik Scherder zoekt: Het geheim van Methusalem

20:25-21:05 uur op NPO 2

Knappe jongen die Erik Scherder van de buis krijgt. De 66-jarige neuropsycholoog is van mening dat bezig blijven dé manier is om op latere leeftijd van het leven te genieten. En als Scherder het zegt, is het waar. Maar wat gebeurt er met zijn wetenschappelijke overtuiging als hij op veldonderzoek uitgaat?



