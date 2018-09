Nielson wilde eigenlijk niet meedoen aan programma Beste Singer-Songwriter

"Ik vond dat ik het op eigen houtje moest doen", vertelt de zanger, die dankzij het programma een hit scoorde met het nummer Beauty & De Brains, in Playboy.

"Wat mij uiteindelijk over de streep heeft getrokken, is dat het het eerste seizoen was. Een eerste seizoen van iets is altijd het beste. Dan is het nog nooit gedaan en komen de grootste talenten erop af. Alles was nieuw, dus ook de makers van het programma waren flexibel. In het tweede jaar wordt het toch een soort concept. Dat trekt me minder."

Aan een programma als The Voice zou de 28-jarige zanger ook niet meedoen. "The Voice is echt een talentenjacht voor mensen die kunnen zingen. Ik houd me niet alleen bezig met zingen, maar ook met alles eromheen. Ik creëer en ontwikkel ideeën."

"Voor mensen die heel goed kunnen zingen, maar voor de rest niet weten wat ze ermee willen doen is The Voice een uitkomst."