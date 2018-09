Rob Kolkman benoemd tot CEO van Sanoma Media Netherlands

"Sanoma is een organisatie waar ik graag voor wil werken en die ik samen met de collega's nog succesvoller wil maken", zegt de 45-jarige Kolkman. Hij komt over van Reed Business Information, dat onderdeel is van de RELX Group, een wereldwijde leverancier van informatie en data-analyses.

Kolkman vervulde meerdere senior managementposities binnen het bedrijf. Zo was hij bij RBI in Nederland eindverantwoordelijk voor een groot aantal online dataoplossingen en publicaties, waaronder Elsevier Weekblad en Landleven.

Hij is de opvolger van Duijndam, die van 1 januari 2018 tot 15 augustus 2018 topman van Sanoma in Nederland en België was. Hij meldde zich in juni ziek en vertrok half augustus naar eigen zeggen "in goed overleg" bij het mediaconcern.

'Kolkman een zeer ervaren en gewaardeerde topman'

Onder zijn leiding ging de winstgevendheid van de Nederlandse tak van Sanoma licht omhoog. De oplagecijfers in het eerste kwartaal bleven stabiel ten opzichte van een jaar eerder. Sinds zijn vertrek heeft topvrouw Susan Duinhoven van het gehele Sanoma-concern zijn taken tijdelijk overgenomen.

Zij blijft tot 1 januari CEO ad interim. Over Kolkman zegt ze: "Rob is een zeer ervaren en gewaardeerde topman met een indrukwekkende carrière in zowel Nederland als het buitenland. Met zijn ervaring op de zakelijke data- en uitgeversmarkt, zie ik in Rob de juiste persoon om leiding te geven aan het ervaren managementteam."

De Nederlandse tak van Sanoma is bekend als uitgever van onder meer NU.nl, Libelle, Donald Duck, Margriet, Story, VIVA, Autoweek, vtwonen en LINDA.