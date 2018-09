Pornoactrice Stormy Daniels donderdag te gast bij RTL Late Night

Daniels is de enige gast van donderdag, zo maakte presentator Twan Huys woensdag bekend in zijn show. Ze praat een uur lang met Huys, over onder meer haar vermeende affaire met Trump.

Volgens Daniels had ze één keer seks met Trump. Vanwege dit incident zou ze later voor de ogen van haar dochter bedreigd zijn, waardoor Daniels zich genoodzaakt voelde een contract te tekenen waarin ze beloofde over de affaire te zwijgen.

Michael Cohen, de voormalige advocaat van Trump, verklaarde eerder dat hij een maand voor de Amerikaanse verkiezingen 130.000 dollar aan Daniels had gegeven. Dat 'zwijggeld' is mogelijk in strijd met de wetgeving over verkiezingscampagnes.

Daniels zei op haar beurt dat het in ruil voor haar zwijgen opgestelde contract niet geldig was, omdat het door Cohen en niet door Trump zelf ondertekend was.

Maandag eerste dag voor Huys

Huys is de nieuwe presentator van RTL Late Night. Hij is de opvolger van Humberto Tan, die het programma sinds 2013 presenteerde.

Afgelopen maandag was Huys voor het eerst te zien in RTL Late Night. Toen was onder anderen voetballer Wesley Sneijder te gast.