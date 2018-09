Makers truecrimepodcast Serial kondigen derde reeks aan

"Serial gaat terug naar de rechtbank", zo wordt aangekondigd op Twitter. "Deze keer zijn we in Cleveland." De nieuwe reeks gaat op 20 september van start.

De podcast begon in 2014 met een reeks uitzendingen over de moord op studente Hae Min Lee in 1999. Het onderwerp van deel twee was de Amerikaanse soldaat Bowe Bergdahl, die in 2009 van zijn post in Afghanistan verdween, waarna hij gevangen genomen werd door de Taliban. In 2014 werd hij vrijgelaten.

Serial, gepresenteerd en gemaakt door journalist Sarah Koenig, is van grote invloed geweest op de populariteit van de podcast als medium.