Joris Luyendijk podcastpresentator bij De Correspondent

De 46-jarige Luyendijk, volgens hoofdredacteur Rob Wijnberg "dé inspiratiebron voor de filosofie achter De Correspondent", trapt af met een serie over de rol van de media in de democratie.

Verder gaat hij andere correspondenten begeleiden en een nieuwe podcast presenteren. Het is nog niet bekend waar die over gaat.

Luyendijk is journalist en antropoloog en werkte als onder meer correspondent in het Midden-Oosten. Hij schreef diverse boeken en maakte voor The Guardian een blog over de Londense financiële wereld, waar later ook een boek uit voortkwam: Dit kan niet waar zijn: onder bankiers.