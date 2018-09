Vanavond op televisie: Nieuwe show Gordon | Naakte Joshua in Adam Zkt. Eva

Portret: Gordon in Wonderland

20:30 - 21:30 uur op RTL 4

Marco en Roos uit Gouda hebben al een hoop rare vogels gezien in hun leven, maar toch waren ze een beetje nerveus toen Gordon hen voor zijn nieuwe programma een dag kwam volgen. Het stel organiseert al jaren wandeltochten voor vogels en hun baasjes. Prima materiaal voor deze nieuwe show.

Datingprogramma: Adam Zkt. Eva VIPS

20:30 - 23:15 uur op RTL 5

Maak je borst maar nat, want er staat een nieuw seizoen van dit datingprogamma met naakte mensen voor de deur. Wie er uit de kleren gaan? Turner Jeffrey Wammes, playmate Beau Hesling, dj Jeroen Post en zangers Dewi Pechler en Erik Dikeb.

Filmdrama: PS. I Love You

20:35 - 23:10 uur op NET 5

Als haar man Gerry overlijdt, is Holly ontroostbaar. Gerry had een plan gemaakt om haar na zijn dood door het leven te leiden. Op haar 30ste verjaardag ontvangt Holly zijn eerste brief met adviezen.

Realityprogramma: Ragas reist rond

21:30 - 22:30 uur op RTL 4

Bastiaan, Tooske en hun vier kinderen Sem, Leentje, Fien en Catoo trekken op kosten van RTL voor vier maanden de wereld in. Ze logeren tijdens hun wereldreis steeds vijf dagen bij een (gast)gezin om te ervaren hoe hun leven is.

Misdaadserie: Midsomer murders

21:30 - 23:05 uur op NPO 1

In Causton wordt reikhalzend uitgekeken naar de opening van een nieuwe brouwerij op de beruchte gronden van een vervloekte abdij. Maar wanneer een lijk wordt aangetroffen in een van de vaten, slaat de opwinding om in angst. Hoofdinspecteur Barnaby en brigadier Winter staan voor een raadsel.

