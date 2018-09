Ria Bremer kwam zelf met idee voor nieuwe versie zwangerschapsprogramma

"Toen ik het voorstelde, keken een paar mannen van de NPO me aan, stelden me een paar vragen en vroegen wat ik precies nodig had. Geregeld", vertelt Bremer in de Volkskrant.

Hoe bevalt Nederland is een driedelig vervolg op het zwangerschapsprogramma dat Bremer in 1983 presenteerde. Voor het programma hebben meer dan 16.000 vrouwen een vragenlijst ingevuld over zwangerschap en hun bevalling.

Bremer stelt dat er in al die jaren een hoop is veranderd in de mediawereld. "Er is veel minder geld. Stuif es in is een goed voorbeeld. Als wij een dag extra wilden repeteren, ergens in zo'n tent, was dat prima, ook al kostte het 10 duizend gulden. Nog een camera erbij? Oké."

Bremer verwacht niet dat haar televisiecarrière na een mogelijk succes van Hoe bevalt Nederland een herleving zal meemaken.

"Stel dat deze serie goed wordt ontvangen, dat het oké is. Als ik twintig jaar jonger was geweest, zou de baas van een omroep vragen of ik nog een leuk idee heb voor een programma. Ik heb niet het gevoel dat iemand dat nu nog gaat doen."

Het driedelige programma is op 5, 12 en 19 september te zien op NPO 1.