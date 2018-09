Willem Holleeder-podcast van NU.nl wint Dutch Podcast Award

In de podcast, die wordt gemaakt door Harry Lensink en Marian Husken en elke vrijdag verschijnt op het weekendkatern van NU.nl, worden de lezers bijgepraat over het Willem Holleeder-proces. De Willem Podcast wordt geproduceerd door Dag en Nacht Media en mede mogelijk gemaakt door NU.nl.

De productie was genomineerd in de categorie Nieuws en Politiek, samen met Newsroom van BNR, De Dag van NPO Radio 1, Haagse Zaken van NRC, De Stemming van Joost Vullings en Max van Weezel en Dit wordt het nieuws, de ochtendpodcast van NU.nl.

In de categorie Media en Journalistiek won de podcast Eeuw van de Amateur en Klap van de Molen werd verkozen tot beste in categorie Muziek. De Grote Harry Bannink Podcast won de categorie Kunst en Cultuur en in de categorie Tech en Innovatie ging de prijs naar De Technoloog.

BOB uitgeroepen tot beste podcast

Rudy & Freddie behaalde de eerste plek in de categorie Zakelijk en Beste Branded podcast ging naar KLM.

Ik ken iemand die, mede gepresenteerd door columnist Nynke de Jong, won in de categorie Lifestyle. Beste podcast-host is Michiel Veenstra, presentator van de interviewpodcast Michiel Met. In de categorie Verhalende podcasts won BOB van de VPRO, dat gaat over een dementerende vrouw. Deze productie won ook de prijs voor beste podcast van Nederland.

De winnaars werden voor 30 procent bepaald door een jury, onder meer bestaande uit radiodj Ruud de Wild en cabaretier Vincent Bijlo. De overige 70 procent van de stemmen werd vergaard van het publiek.