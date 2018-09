Vanavond op televisie: Rijdende Rechter | BN'ers in Steenrijk, Straatarm

Hulpprogramma: De rijdende rechter

22:25-23:00 uur op NPO 1

Tijd voor een nieuwe Rijdende rechter: al jarenlang klaagt de familie Verweij over bomen die te dicht op hun huisje op bungalowpark L'air pur in Baarle Nassau staan. Tijdens een storm klapt er een spar boven op hun dak. De VvE van het park is aansprakelijk, vindt de familie Verweij.



Reportageserie: Steenrijk, straatarm

20:30-21:30 uur op SBS6

De twee families die van huis, budget en dagelijks leven ruilen in Steenrijk, straatarm gaan zien of geld gelukkig maakt. Ontwerper Bastiaan van Schaik en zijn partner trekken de eerste aflevering de broekriem flink aan. De familie Steur ondervindt hoe het is om op de rode loper te staan.

Actiefilm: Godzilla

20:30-23:00 uur op Veronica

Het reuzenreptiel Godzilla (recensie) is, net als deze filmmonsters, niet kapot te krijgen. Traditiegetrouw begint de lol in het verre oosten, waar de mensheid wordt opgeschrikt door "aardbevingen". Al snel wordt duidelijk dat het een levensgevaarlijk wezen betreft.

Reportageserie: Wat is de uitslag?

21:30-22:00 uur op SBS6

De talentvolle Leonie ter Braak heeft haar eerste eigen programma te pakken en het is een écht SBS6-programma. In Wat is de uitslag? bezoekt ze mensen die op het punt staan een belangrijke uitslag te ontvangen. Van rijbewijs tot kankeronderzoek.

Realityprogramma: Beter laat dan nooit

20:30-21:30 uur op RTL 4

Tot wie zou je liever een paar weken veroordeeld zijn: Willibrord Frequin, Barrie Stevens, Gerard Cox of Peter Faber? Olcay Gulsen had die keuze niet, ze reisde met het kwartet oude mediamannen door Vietnam, Japan, Sri Lanka en Thailand.

