Vanavond op televisie: Nieuw seizoen GTST en debuut Twan Huys in Late Night

Misdaadserie: Greyzone

22:55-23:39 uur op NPO 2

Hé, is dat niet journaliste Katrine uit de serie Borgen? Birgitte Hjort Sörensen staat er in haar paspoort en sinds 2013 was ze ook nog te zien in HBO-serie Vinyl én in het wéér uitgestelde Game of Thrones als rebellenleidster Karsi. In Greyzone speelt ze drone-ingenieur Victoria Rahbek, die al vrij snel in handen valt van terroristen.

Soapserie: Goede tijden, Slechte tijden

20:00-20:30 uur op RTL 4

Eindelijk is de zomer(stop) voorbij en kunnen we weer dagelijks op zoek naar Nina (arme Bing, ook nog eens vergiftigd!). En hoe is het met Rik na de klap met de brandblusser? Het leven spaart ze niet, daar in Meerdijk. Nog niet overtuigd? We geven je vijf redenen om dit seizoen te beginnen met GTST.

Talkshow: RTL Late Night met Twan Huys

22:30-23:45 uur op RTL 4

Het maakt voor Twan Huys niet uit of hij Willem Holleeder, Robbie Williams of Mark Rutte voor zich heeft. Hij stelt zijn vragen wel. Of RTL Late Night het goede programma voor hem is, daar kunnen we na vanavond zelf over oordelen.

Datingshow: Golden Boys

21:30-22:30 op SBS 6

André Hazes helpt mannelijke senioren in deze nieuwe datingshow aan een nieuwe liefde te komen. In de eerste aflevering wordt de 76-jarige Frans uit Rijswijk geholpen bij zijn zoektocht naar een nieuwe partner.

Quiz: Per Seconde Wijzer

Na bijna dertig jaar heeft de bekende quiz een nieuwe presentator: Erik Dijkstra neemt het over van Kees Driehuis. Naar eigen zeggen gaat Dijkstra het niet heel anders doen dan zijn voorganger. "Het is aan mij om het spel in goede banen te leiden. Daarbij ben ik streng, maar rechtvaardig. Het gaat er niet om of ik leuk uit de hoek kom", vertelde hij in gesprek met NU.nl.

​Filmkomedie: Bridget Jones' Diary

20:30-22:35 uur op NET 5

Bridget is 32, rookt aan één stuk door, drinkt in hoog tempo en haar liefdesleven lijkt een permanente crisissituatie. Aan het begin van het nieuwe jaar besluit ze dat het tijd is om haar leven in eigen handen te nemen.

Modellenwedstrijd: Holland’s Next Top Model

20:30-22:30 uur op RTL 5

De modellencompetitie gaat weer van start en de verscheidenheid aan kandidaten is dit seizoen groter dan ooit. Dat komt onder meer doordat de eis voor een minimale lichaamslengte is vervallen.