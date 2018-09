Bourdain-afleveringen met Asia Argento offline gehaald door CNN

Bourdain en Argento ontmoetten elkaar in 2017 in Rome, waar hij was voor opnames van zijn culinaire reisprogramma. De actrice was te zien in de aflevering rond die stad en in een uitzending over het zuiden van Italië.

Ook regisseerde ze een aflevering van Parts Unknown die plaatsvond in Hongkong. De twee bleven bij elkaar tot zijn dood dit voorjaar.

"In het licht van de recente nieuwsberichten over Asia Argento, stopt CNN met het uitzenden van oude afleveringen van Parts Unknown waarbij zij betrokken was, tot nader bericht", liet een woordvoerder van CNN weten aan People. De zender zond de oude afleveringen uit via reguliere televisie en bood ze online aan.

Afgelopen maand ontdekte New York Times dat de actrice vlak na haar eigen misbruikaantijgingen aan het adres van Harvey Weinstein, zelf iemand heeft afbetaald die haar beschuldigt. Ze gaf Jimmy Bennett 380.000 dollar (omgerekend zo'n 330.000 euro) in ruil voor zijn zwijgen.

Voormalig kindacteur Bennett, die ooit Argento's zoon speelde in een film, beweert dat ze door de actrice geïnitieerde seks hadden toen hij zeventien jaar oud was. Zij ontkent dat en stelt dat Bourdain het geld betaalde om Bennett te helpen.