Bijna 1,3 miljoen kijkers voor Beste Zangers

De 72-jarige Towers was zichtbaar aangeslagen door de optredens. Uiteindelijk koos hij Trijntje Oosterhuis als winnaar van de aflevering met haar versie van het nummer The First Time Ever I Saw Your Face, een lied dat Towers ooit zong voor zijn vrouw Laura.

In het programma van AVROTROS staat elke aflevering één zanger centraal die voor de andere zangers een lied uitkiest om te zingen. De hoofdgast kiest uiteindelijk de winnaar.

Dit seizoen doen onder anderen Alain Clark, Glen Faria, Tino Martin en Davina Michelle mee. Presentator van het programma is wederom Jan Smit. In de volgende aflevering staat Trijntje Oosterhuis zelf in de schijnwerpers.

De tweede aflevering van Dance Dance Dance trok 931.000 kijkers naar RTL4. Vorige week keken nog ruim 1,1 miljoen Nederlanders naar de eerste show van het vierde seizoen.