Soap 'slecht' voor Dries Roelvinks voorbereiding op Paradiso-concert

"Ik had altijd het idee: ik kan zo vanuit mijn woning in de P.C. naar Paradiso toe lopen. Maar nu ga ik mij hier maar voorbereiden", zegt Roelvink vanuit zijn tijdelijke bijstandswoning in Amsterdam-Noord. Daar draait hij samen met zijn vrouw Honoria en zoons Dave en Donny een maand lang elk dubbeltje om.

"Ik mis best wel wat apparatuur om de hele setlist nog eens goed door te luisteren. Dus ik heb maar een extra repetitie met de band ingebouwd", aldus de zanger, die naar eigen zeggen nu "de hele dag" met overleven en het goede doel bezig is. "Voor mijn voorbereiding op Paradiso is dit heel slecht", lacht hij.

Roelvink staat op 10 september in Paradiso. Voor de gelegenheid heeft hij het Amsterdamse poppodium omgedoopt tot 'Paradriso'. De zanger noemde het optreden eerder "een onmogelijke droom en diep gekoesterde wens."

De realityserie De Roelvinkjes: Effe geen cent te makken is vanaf 19 september te zien op SBS 6.