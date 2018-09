Twan Huys sprak 'plezierig' met Humberto Tan over RTL Late Night

"Kort na de bekendmaking stuurde ik hem een berichtje", vertelt Huys in gesprek met het AD. "Of hij het leuk vond af te spreken en dat ik het ook begreep als hij daar geen zin in had."

Tan ging op de uitnodiging in. "De inhoud van het gesprek is tussen hem en mij, maar het was heel plezierig. Het ging over van alles: het programma, de redactie, de hoogtepunten die het programma natuurlijk heeft gekend, de fysieke uitdaging van het werk. Ja, heel plezierig. Ik vind Humberto echt een vakman."

Huys wil de beste gasten voor de RTL-talkshow

De oud-Nieuwsuur-presentator vertelt dat hij voor de presentatie van Late Night met Twan Huys zijn "journalistieke veren niet laat vallen". "Ik hoop op een primeur of iemand aan tafel die niet al elders zit. Net als de andere talkshows zullen we als teckels achter de beste gasten aanzitten."

Dat het publiek en andere critici met een kritisch oog naar Huys als talkshowpresentator kijken, neemt niets af van Huys' energie. "Ik weet dat de pennen klaarliggen, maar het weerhoudt me natuurlijk niet. Ik heb nog nooit zoveel energie gehad als nu door alles wat er gebeurt."

Huys is vanaf 3 september te zien op RTL.