Vanavond op televisie: Louis Theroux en klassieker The Great Escape

Realityprogramma: Undercover in Nederland

21.30-22.30 uur op SBS6

Voor een vers seizoen is Alberto Stegeman opnieuw de verkleedkist ingedoken en we moeten zeggen dat deze vermomming wat meer zoden aan de dijk zet dan het New Kids-typetje van afgelopen seizoen. De eerste aflevering belooft weer spannend te worden: Alberto ontdekt een groot nieuw beveiligingslek.

Documentaireserie: De kruisvaarder en de sultan

21.15-22.00 uur op NPO 2

Het is alweer achthonderd jaar geleden dat duizenden Friese boeren hun wapens trokken om deel te nemen aan een heilige missie om de stad Jeruzalem uit handen van de moslims te krijgen. EO-presentator Kefah Allush maakt deze tocht opnieuw.

Realityprogramma: De Alarmcentrale

20.30-21.30 uur op SBS6

Als je op de A2 met een kapotte carburateur of lekkende koppakking komt te staan, bel je de wegenwacht. Gebeurt dit bergop in de Franse Alpen, dan is het een andere zaak. Presentator André van der Toorn sjeest opnieuw over de grens met de alarmcentrale mee om te zien hoe landgenoten met pech omgaan.

Thriller: The Great Escape

20.30-0.10 uur op RTL7

Klassieke ontsnappingsfilm, die een waargebeurd verhaal vertelt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bereiden geallieerde gevangenen een massale ontsnapping uit een Duits kamp voor, waarna de gewaagde uitbraak volgt. De acteerprestaties zijn uitstekend, net als de muziek.

Documentaire: Louis Theroux: Medicated Kids

21.15-22.20 uur op NPO 3

Louis Theroux reist af naar The Western Psychiatric Institute om erachter te komen waarom gedragsproblemen van Amerikaanse kinderen in toenemende mate worden toegeschreven aan psychiatrische afwijkingen als ADD, ADHD, OCD. Ook onderzoekt hij waarom zo veel kinderen het etiket manisch depressief opgeplakt krijgen. Op Netflix staan meer docu's waar je nog lang over nadenkt.