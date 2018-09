Scriptschrijver Goede tijden, Slechte tijden 'niet bang' voor concurrentie

GTST bestaat in oktober 28 jaar en speelt zich af in de fictieve plaats Meerdijk. "Er kan veel, maar we moeten ons natuurlijk wel houden aan de regels van Kijkwijzer. We zenden uit op primetime, dus we brengen bijvoorbeeld geen expliciet seksuele scènes in beeld", aldus Gottschalk.

Verder kent de soapserie weinig tot geen taboes, denkt de scriptschrijver. "Maar omdat je voor zo’n groot publiek schrijft, moet je sommige verhalen wel zorgvuldig vertellen. Bijvoorbeeld het verhaal dat we vorig jaar vertelden, over een slachtoffer van slutshaming en verspreiding van naaktfoto’s of Rover die aan automutilatie (het opzettelijk toebrengen van schade aan de eigen persoon, red.) deed."

Waar bestaat die zorgvuldigheid dan uit?

"Goede research doen. Bij een van de heftigste verhaallijnen van afgelopen seizoen, een slachtoffer van slutshaming deed een zelfmoordpoging, hebben we voordat de aflevering te zien was contact gelegd met zelfmoordpreventielijn 113. Wij willen niemand aanzetten tot zoiets. In overleg met RTL hebben we ook besloten om na die aflevering het nummer van de preventielijn te tonen."

Gaan jullie er dan in mee als zij zouden adviseren: ‘Dit onderwerp kunnen jullie beter laten liggen’?

"Simpelweg 'niet doen' zeggen vind ik te makkelijk. Dan zou mijn vraag zijn: 'Hoe kunnen we het dan wel brengen?' Alleen als er een hele dringende reden is, zouden we overwegen een onderwerp niet te brengen. Anders houd je die taboes juist in stand. Wel hebben we een keer de cliffhanger aangepast, omdat er iets gebeurde in het echte leven dat één op één overeenkwam. Dat had niet zozeer te maken met een taboe, maar met respect naar de betrokkenen toe."

De "gouden regel" in Meerdijk is dat het herkenbaar moet blijven, aldus Gottschalk. "Een ufo kan er nooit landen, dat kan in andere series wel. In Meerdijk loopt nooit een marsmannetje rond. Maar paranormaliteit zou wel kunnen. Er zijn immers genoeg paragnosten en mensen die in daarin geloven."

Maar er zijn ook genoeg mensen die geloven in ufo’s?

"Ja, daar heb je een punt. Maar misschien dat een ufo toch wel net een stapje verder is. Uiteindelijk is een soap natuurlijk meer de uitvergroting van het dagelijks leven. Het gaat over dingen die wij allemaal mee kunnen maken, maar de karakters maken grootste en extreme dingen mee. Dat wil overigens niet zeggen dat ze geen uitgebalanceerd, rustig leven kunnen hebben. Noud is best wel een boy next door. Hij is één van de meest stabiele karakters."

In 2012 stopte misschien wel de bekendste soap wereldwijd, As The World Turns, ermee. Wat zegt dat over de toekomst en de houdbaarheid van de soap?

"Ik denk dat As The World Turns oneindig lang door had kunnen gaan. Het draaide al 55 jaar als daytime soap en begon in een tijd dat vrouwen overdag veel thuis zaten. Dat is natuurlijk wel veranderd door de jaren heen. Het veranderende kijkgedrag moet je meenemen in je formule. Wat dat betreft hebben avondsoaps het wat makkelijker. Er is altijd wel een podium is voor GTST. Ik was zelf overigens wel fan vroeger hoor. Ik keek vaak 's avonds nog afleveringen terug. Als het via een streamingplatform werd uitgezonden, had het nog wel kunnen bestaan."

Er is in Nederland maar weinig concurrentie wat soaps betreft. Hoe blijf je dan scherp?

"Misschien niet wat soapseries betreft, maar er is genoeg concurrentie van andere series. Maar voor de jongeren is er natuurlijk SpangaS (jeugdserie over een groep leerlingen op NPO 3, red.) en vorig jaar kwam SBS 6 met de latenight-soapserie De Spa. Maar het is niet zo dat wij bang zijn voor zulke concurrentie, we zijn altijd gefocust op onze eigen show. Ik denk ook dat het helpt dat we al zo lang bestaan, voor veel kijkers is GTST een vast anker in de dag en zijn ze meegegroeid met de personages."

Goede tijden, Slechte tijden is vanaf maandag 3 september weer te zien op RTL4.