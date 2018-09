André Hazes maakt ouderen blij in datingshow Golden Boys

"Een hoop ouderen zijn alleen, en met dit programma wordt het ze iets makkelijker gemaakt", vertelt de 24-jarige Hazes aan NU.nl.

"Ik heb liefde zien ontstaan, maar het ging niet alleen maar om het daten. Er kwamen ook vrouwen naar me toe die vertelden dat de liefde niet was opgebloeid, maar dat ze er wel een leuke vriendschap aan hadden overgehouden."

Een van de deelnemers is de 76-jarige Frans, die sinds 4,5 jaar weduwnaar is. "Mijn lieve dochters hebben me opgegeven. Ik heb meegedaan om toch te kijken of ik er een relatie aan kon overhouden. Ik ben er heel enthousiast over en heb leuke vrouwen ontmoet. Alleen is ook maar alleen."

Hazes fungeert als begeleider van de deelnemers. "Ik moest de mannen verkopen aan de vrouwen. En ze hebben me denk ik gevraagd om mijn manier van doen en om de boel een beetje levendig te houden. Ik hoefde me niet aan een script te houden, mocht gewoon mezelf zijn."

"Verder heb ik gewoon een goede opvoeding gehad, dus ik behandel mensen met respect." Dat wordt bevestigd door deelnemer Frans: "Hij heeft het hartstikke leuk gedaan, hij is een topgozer."

Te vroeg om over vervolg te spreken

In elke aflevering van Golden Boys, waaraan zes mannen meededen, wordt één man gevolgd. Volgens Hazes is het nog veel te vroeg om te praten over een eventueel vervolg.

"Dat ligt toch echt aan de kijkers, maar ik heb het met veel plezier gemaakt. Iedereen is in de watten gelegd en niemand heeft volgens mij spijt van zijn deelname."