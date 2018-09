Jan Versteegh door nieuw programma bewuster van inkomensverschil

In het programma gaan duo's, bestaande uit een rijk en een arm persoon, de strijd aan om 20.000 euro te winnen. In totaal doen zes koppels mee.

"Het leuke is, ze mogen die geldprijs van 20.000 euro verdelen zoals het ze goeddunkt. Ze kunnen ervoor kiezen om het fiftyfifty te verdelen, maar kunnen ook bijvoorbeeld het volledige bedrag aan de armere deelnemer geven", zegt Versteegh in gesprek met NU.nl.

De 32-jarige presentator denkt overigens niet dat het het beste idee is om het volledige bedrag aan één kandidaat te schenken. "Het is denk ik beter om met een bepaald bedrag een plan te maken. Onder het mom 'geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag, leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven', kozen sommige kandidaten ervoor de ander te helpen beter met het geld om te gaan. Dat lijkt mij nuttiger."

Zelf geeft Versteegh zijn geld het liefst uit aan lekker eten of reizen. "Als je op televisie komt, denken mensen direct dat je heel rijk bent. Laatst zei iemand tegen mij: 'Ben je geen miljonair? Maar je komt toch op televisie?' Daar moet ik dan wel om lachen."

Versteegh at tosti als avondeten

Versteegh voelt zich niet per se meer aangetrokken tot de 'snob' of de 'sloeber' in het programma, maar kan zich nog wel goed herinneren hoe hij het in zijn studententijd soms niet breed had. "Mijn avondeten kon dan weleens een tosti zijn. Maar ik kwam gelukkig uit een gezin waar we toch zeker ieder jaar op vakantie konden.''

''Eén deelnemer van het programma is nog nooit buiten Nederland op vakantie geweest. Ze droomt ervan ooit eens naar Londen te gaan. Dat is voor mensen met een dikke portemonnee, die misschien een reisje Nieuw-Zeeland op de bucketlist hebben, nauwelijks voor te stellen."

Een 'realitycheck' wil de presentator het programma niet noemen, maar hij werd zich wel bewuster van de grote verschillen in Nederland. "Er was een kandidaat die al heel lang bezig is met het afbetalen van 3.000 euro schuld. Een andere kandidaat spaart Rolex-horloges, die geeft dat bedrag met gemak uit. Maar goed, de één spaart graag treintjes, de ander horloges. Als diegene daar het geld voor heeft, wie ben ik dan om daar iets van te vinden?"

Vanaf maandag 3 september wordt Snobs en Sloebers uitgezonden op NPO 3 om 20.25 uur.