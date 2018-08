Vanavond op televisie: De realiteit van drugskartels | We Bought a Zoo

Documentaire: Cartel Land

23.40-1.17 uur op NPO 2

In drugsfilms als Sicario en Traffic en in series als Narcos zagen we al dat er een hevige karteloorlog aan de Amerikaans-Mexicaanse grens woedt. De voor een Oscar genomineerde documentaire Cartel Land laat de realiteit zien en die is nog een tandje heftiger, vooral als burgers zich ermee gaan bemoeien.

Amusement: Drone Masters

21.30-22.30 op SBS6

Zeven BN'ers voeren opdrachten uit met een drone; van het bezorgen van biertjes op een terras, het bespieden van de buurvrouw van nummer 9 tot het fotograferen van motorcross. Bekende gezichten die meedoen zijn Timor Steffens, Remy Bonjasky, Tim Haars, Rudolph van Veen, Fockeline Ouwerkerk, Tanja Jess en Bertie Steur.

Misdaadserie: Unforgotten

21.00-22.00 uur op BBC First

De M1 is de Britse autosnelweg van 310 kilometer lang die Londen met Yorkshire verbindt. Ergens op dat stuk worden menselijke resten gevonden. Aan Sunny en Cassie, de detectives in Unforgotten, de ondankbare taak om de stoffelijke overschotten te identificeren. Als blijkt dat het om een tienermeisje gaat, hebben de twee al snel vier mannen in de smiezen.

Spelshow: Mensenkennis

20.30-21.30 uur op SBS6

Vraag jij je ook weleens af hoe gewone mensen reageren op ongewone situaties? Het antwoord op die vraag laat niet langer op zich wachten, want Winston Gerschtanowitz stelt 'm aan onder anderen Gerard Ekdom, Hélène Hendriks en Wilfred Genee.

Tragikomedie: We Bought a Zoo

20.30-23.05 uur op Net5

Om aan het verstikkende gevoel van verdriet te ontsnappen, koopt weduwnaar Benjamin (Matt Damon) een prachtig huis op het platteland, met veel ruimte voor weinig geld. De adder onder het gras? Er zit een dierentuin bij. De humor had wat scherper gekund, maar als zomerse feelgoodfilm is dit een schot in de roos. Een film die prima had gepast in de bonte selectie dierenfilms op Netflix.