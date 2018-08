Journalist Alberto Stegeman toont opnieuw lek in beveiliging legerbasis

In het SBS 6-programma Undercover in Nederland laat hij zien hoe hij op de legerplaats in Oldebroek een nepbom neer kon leggen.

Stegeman liet de nepbom in de eetzaal achter. Na de vondst van het pakketje werd groot alarm geslagen en werd de Explosieven Opruimingsdienst Defensie ingezet. Hij wil met zijn actie aantonen dat het nog steeds niet goed gesteld is met de beveiliging bij Defensie.

Na zijn eerdere acties kondigde Defensie maatregelen aan. In 2008 zorgde Stegeman voor ophef door binnen te dringen op militair vliegveld Woensdrecht en daar dicht bij de gevechtsvliegtuigen te komen. Op de kazerne in Havelte wist hij zelfs met een legervoertuig van het terrein af te rijden. Vorig jaar wist hij, gehuld in camouflagekleding, de militaire basis Oirschot binnen te komen.

Undercover in Nederland wordt op vrijdag om 21.30 uur uitgezonden op SBS6.