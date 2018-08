Patty Brard kan moeilijk nee zeggen tegen programma's met BN'ers

"Je krijgt kansen die je in een normaal leven niet krijgt", aldus Brard, die volgens het AD de BN'er is die tot nu toe het vaakst te zien was in spelprogramma's.

"Neem nou zo'n programma als Het Perfecte Plaatje. Wie wil nou niet leren fotograferen? Ik was ook gevraagd voor Expeditie Robinson. Ook avontuurlijk, want je zal maar naar zo'n eiland kunnen, maar fotograferen vond ik leuker. Het verschil is wel: vroeger was het mijn eigen programma, zoals Patty gaat extreem. Nu is het één aflevering waarin je dan meedoet.''

De 63-jarige Brard is wel weer bezig met eigen programma's. Zo heeft ze Vet Gelukkig gemaakt met Diederik Jekel, een vierdelige documentaire over of je gelukkig kunt zijn in een voller lichaam.

Voor RTL nam ze met Fred van Leer een proefaflevering op van Pat & Fred. "We zetten mensen in het zonnetje, zoals ouders met zeven kinderen en tien in de opvang." Volgens Brard is de aflevering goed ontvangen. "Half september horen we of het doorgaat. Ik zou het gek vinden als dat niet gebeurt."