'GroenLinks verwijdert ode van Jesse Klaver op verzoek van KRO-NCRV'

Een woordvoerder van de omroep laat aan de Volkskrant weten dat het wel gebruikelijk is om daar toestemming voor te vragen. "Onze salesafdeling gaat dan uitvoerig bekijken of we toestemming willen verlenen."

Het optreden van Klaver op maandag was "een ode aan de publieke sector", voor onder anderen zorgverleners, onderwijzers, pedagogen, psychologen en huisartsen.

De GroenLinks-fractievoorzitter liet via Twitter weten "discussie te willen over de inhoud van de ode, niet over de beelden". Daarom is het filmpje vervangen door tekst.

Er was achteraf veel kritiek te horen over het optreden. Zo vloog GroenLinks volgens De Telegraaf "uit de bocht met een promopraatje" en noemde columnist Theodor Holman het optreden in Het Parool "een kletspraatje".