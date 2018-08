Vanavond op televisie: Watertanden bij De Nieuwe Lekkerbek | The Riot Club

Misdaadserie: Death in Paradise

21.55-22.55 uur op NPO 1

Death in Paradise is een vreemde eend in de bijt. De serie combineert moeiteloos comedy met misdaad en dat werpt zijn vruchten af. In deze nieuwe aflevering raakt detective Humphrey bij een onderzoek gewond. Hij moet een paar dagen in het ziekenhuis blijven en vertelt Mary zijn schokkende geheim.

Kookprogramma: De Nieuwe Lekkerbek

20.30-21.55 uur op NPO 1

Omdat Nederland nooit genoeg krijgt van een lekkerbek, keek iedereen massaal uit naar De Nieuwe Lekkerbek. De eerste aflevering trok bijna een miljoen kijkers.

Film: The Riot Club

22.00-23.45 uur op NPO 3

Wanneer twee studenten aan de Oxford Universiteit zich aansluiten bij de beroemde en uiterst elitaire Riot Club, weten ze nog niet wat hen te wachten staat. Riot Club heeft een reputatie op het gebied van overmatig drinken en prostitutie. Binnen de Riot Club worden imago's gevormd en neergehaald (lees hier een recensie).

Misdaadserie: Quantico

22.55-23.50 uur op FOX

Drie jaar leefde Alex (Pryanka Chopra) een rustig en anoniem leven in Italië, maar dan haalt voormalig FBI-collega Ryan haar over om mee te helpen een andere ex-collega te redden uit de handen van een internationaal wapenhandelaar. En dan begint alles weer van voren af aan.

Film: Bro's Before Ho's

20.30-22.30 uur op RTL 7

Een romcom van de makers van New Kids: dat klinkt als een bijzondere combinatie. In Nederland hebben we nog nooit zo’n film gezien: plat en onbehouwen, maar soms ook lief en aandoenlijk. Met zo veel grappen is het logisch dat ze niet allemaal aankomen.

