Remy Bonjasky begon met 'achterstand' aan SBS-programma Drone Masters

In het programma, dat vanaf donderdagavond wordt uitgezonden, moeten kandidaten in elke aflevering onder meer een foto- en video-opdracht uitvoeren. Bonjasky ging de strijd aan met onder anderen Tanja Jess, Timor Steffens en Fockeline Ouwerkerk.

"Ik heb eigenlijk niks met film en televisie", vertelt Bonjasky aan NU.nl. "Maar Tanja en Fockeline zijn actrices, dus die hebben achter de schermen wel eens kunnen meekijken. Timor is choreograaf en weet ook wel hoe het eraan toegaat in televisieland. Wat dat betreft liep ik achter."

Veelvuldig thuis oefenen zat er ook niet in voor Bonjasky, die tijdens de opnamen in een drukke periode zat. "Ik was vaak laat thuis en in het donker mag je niet vliegen met je drone. Soms kwam ik op de set en vloog dat ding alle kanten op."

Volgens de kickbokser hadden verschillende kandidaten in het begin moeite hun drone onder controle te houden. "Het was een duur programma; ik heb de nodige drones zien crashen. Ook die van mezelf. Vaak gingen de vleugels kapot en die kun je gelukkig vervangen, maar één of twee keer ging een drone echt helemaal stuk."

Ook Bertie Steur, die bekend werd dankzij haar deelname aan Boer Zoekt Vrouw, ging de uitdaging om een 'drone master' te worden aan. "Ik heb maar één criterium als ik ergens voor word gevraagd: lijkt het me leuk? In dit geval ging het om een programma met drones en het was technisch, dus dan is het al gauw leuk."

Net als Bonjasky had ook Steur nog nooit een drone bestuurd. "Ik had niet echt een beeld van hoe het zou zijn, maar in het begin ging die drone alle kanten op. Ik dacht: dit kan wel pittig worden."

Bonjasky heeft er inmiddels een nieuwe hobby bij. "Als je het besturen van een drone eenmaal onder de knie hebt, dan ben je kampioen hoor. Ik ben nu gek op het maken van filmpjes; ik ben helemaal verkocht."