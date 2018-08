Catherine Keyl denkt dat kijker klaar is met BN'er-shows

"Ik heb bijna niets meer gedaan, terwijl je er best veel geld mee kunt verdienen. Je moet waken voor overkill. Dat vind ik sowieso met deze programma's", zegt Keyl in een interview met AD.

De 71-jarige Keyl liet zich in het verleden onder meer strikken voor De slimste mens, Ranking The Stars, Dancing With The Stars, Let's Dance, De Nationale Bijbeltest, Villa Felderhof en Maestro.

Maar volgens Keyl is het publiek nu wel een beetje klaar met alle BN'er-shows, ondanks dat de zenders en omroepen er nog volop op inzetten. "Ik denk dat de lol er een beetje vanaf is. We hebben het wel gezien."

'Sterrenslag was revolutionair'

Keyl was in de jaren tachtig ook kandidate in Sterrenslag, een van de eerste spelletjesprogramma's met BN'ers. "Dat was revolutionair", blikt ze terug.

"Ineens zag je bekende Nederlanders buiten hun vak. Zij die normaal half achter een desk verscholen zaten, zag je in hun korte broek over een sportveld lopen."