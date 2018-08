Thomas van der Vlugt van StukTV wil zich afzetten tegen label 'vlogger'

"We vinden het vreselijk, mensen die zomaar hun hele leven vloggen en denken dat dat heel boeiend is", zegt Van der Vlugt in VIVA. De 26-jarige presentator maakt StukTV samen met Giel de Winter en Stefan Jurriens. De drie makers komen wekelijks met een video waarin ze opdrachten van kijkers uitvoeren. Daarnaast maken ze specials over uiteenlopende thema's.

"Natuurlijk kun je het ook op een interessante manier doen en anderen ermee inspireren, maar alleen vloggen om het vloggen is niet mijn ding", aldus Van der Vlugt. "Daarom is het jammer als we in dat rijtje geplaatst worden. Ik denk dat wij veel meer energie in onze video’s steken dan iemand die zijn dagelijks leven vastlegt."

Van der Vlugt heeft verder niet de ambitie om door te breken in de tv-wereld. "Het leuke aan YouTube is juist dat we alles zelf kunnen bepalen. Ik doe lekker mijn ding en dan komt het goed. Bij de televisie moeten veel mensen zich ermee bemoeien en dan duurt het weer lang. Daar hou ik niet van."